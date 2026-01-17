Infiltrazioni negli stadi, sfilata di big in Antimafia: lunedì tocca a Juve e Milan

Lunedì 19 gennaio sarà una giornata centrale per i lavori della Commissione parlamentare Antimafia, che indaga sui legami tra criminalità organizzata e società sportive. Il Comitato ascolterà in audizione i vertici di due top club: alle 14.30 toccherà al presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, seguito un'ora dopo dal numero uno del Milan, Paolo Scaroni. Il giro di consultazioni proseguirà il giorno successivo, martedì, concentrandosi sulla Roma. Dalle 10.30 verranno ascoltati tre dirigenti giallorossi, tra cui il Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo e i responsabili delle operazioni stadio, per approfondire le dinamiche legate alla sicurezza e alla gestione degli eventi sportivi.