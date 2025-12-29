Logo SportMediaset

Calcio
REGOLAMENTO

Infantino annuncia la rivoluzione del fuorigioco: "In futuro solo con figura intera"

Il numero uno Fifa ha parlato di come potrebbe cambiare l'offside: "Esaminiamo le regole per rendere il gioco più attraente"

di Redazione
29 Dic 2025 - 17:13

Cambiare la regola del fuorigioco, favorendo gli attaccanti. Gianni Infantino ha ribadito la visione della Fifa, in occasione del World Sport Summit a Dubai. "Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere - ha spiegato il presidente Fifa - Stiamo migliorando sempre di più il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente".

E qui è tornata l'idea già espressa in passato - ma difficile da concretizzare, con l'Ifab - di cambiare l'offside. "Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi perfettamente in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere con tutto il corpo davanti per essere in posizione irregolare". L'idea è quella di fischiare fuorigioco solo quando l'attaccante è completamente avanti al difensore. "Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto Infantino - È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".

gianni infantino
regolamento
fuorigioco
var
fifa

