Infantino annuncia la rivoluzione del fuorigioco: "In futuro solo con figura intera"

E qui è tornata l'idea già espressa in passato - ma difficile da concretizzare, con l'Ifab - di cambiare l'offside. "Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi perfettamente in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere con tutto il corpo davanti per essere in posizione irregolare". L'idea è quella di fischiare fuorigioco solo quando l'attaccante è completamente avanti al difensore. "Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto Infantino - È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".