Infantino ai funerali di Papa Francesco: "Grande emozione, la Fifa organizzerà una partita per ricordarlo"

"Lo sport in generale e il calcio in particolare sono una scuola di vita, da cui si impara tantissimo. Lo diceva Papa Francesco: impari il rispetto delle regole e degli avversari, impari a perdere e a rialzarti lottando. È questo che fa dello sport e del calcio qualcosa di speciale e che il Papa riconosceva nel nostro movimento", ha dichiarato ancora il numero 1 del calcio mondiale. "In Fifa siamo 211 paesi, più delle Nazioni Unite, intorno ad un pallone si incontrano persone da tutto il mondo. Per cui c'è inclusivitià. In una Coppa del Mondo a volte anche Paesi che sono in conflitto tra di loro si incontrano in pace e in allegria. Ecco, i Mondiali possono dare l'occasione anche ai leader di incontrarsi per far nascere qualcosa di più profondo. Il mondo ha bisogno di pace e per farlo c'è bisogno che le parti si parlino. Noi possiamo dare il nostro piccolo contributo", ha concluso Infantino.