Infantino a Milano, visita in sedi Lega Serie A e Milan

Giornata milanese per il presidente della Fifa Gianni Infantino, che ha fatto visita alla sede della Lega Serie A e in quella del Milan. E' stato lo stesso numero 1 del calcio mondiale a documentare tutto sui suoi profili social. "Orgoglioso di essere stato il primo Presidente della Fifa a visitare la sede della Lega Calcio Serie A. Grazie al presidente Ezio Simonelli, all'Ad Luigi De Siervo e all'Head of Competitions della Lega Serie A Andrea Butti per l'ospitalità: è stato un incontro molto interessante e ricco di spunti", ha scritto sui social Infantino con tanto di foto insieme al presidente Simonelli. Il presidente della Fifa è stato anche a Casa Milan dove ha detto "è stato un piacere incontrare il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il Ceo Giorgio Furlani, per parlare di calcio, competizioni internazionali e di infrastrutture. E complimenti per il Museo: con uno sguardo sempre rivolto al futuro, siete riusciti a trovare il giusto posto per ogni giusta storia". Nel corso dell'incontro, come spiegato dalle stesso Infantino, si è parlato anche del futuro dello stadio di San Siro a pochi giorni da un importante voto in Comune.