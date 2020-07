Incroci del destino: Gattuso, prima da ex, Pioli, un addio già scritto

Probabilmente non avrà tempo per le emozioni, Rino Gattuso, quando questa sera si ritroverà di fronte il suo passato più bello. Una vita ad amare il Milan, prima da giocatore poi da allenatore. Un amore tanto evidente da averlo trasformato in un icona del club. Prima o poi doveva succedere di dover affrontare quelle maglie rossonere... Al San Paolo, però, c'è da giocarsi il quinto posto anche se Rino in Europa League i suoi li ha già portati vincendo la Coppa Italia.