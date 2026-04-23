Dopo Malagò, l'Aic incontra anche Abete: "Ripescaggio? Spero, ma sono perplesso"

Al termine dell'incontro, Abete si è espresso sulle remote possibilità di ripescaggio per l'Italia ai Mondiali: "Da tifosi non si può che sperare, da persone che hanno una logica nella quale ci sono situazioni collegate a un quadro normativo ho delle grandi perplessità. Tutto può avvenire ma se, come leggo, il soggetto fa la proposta per Trump non saprei da che parte iniziare. Sapevo che c'era una situazione collegata alla rappresentatività di aree geografiche. Se fossi un continente direi che quel posto spetta a una squadra dello stesso continente. Non ho approfondito, speravo di non doverlo fare quando mi sono dimesso nel 2014, successivamente c'è stata necessità di farlo perché non ci siamo qualificati per tre volte consecutive alla fase finale del Mondiale", ha concluso.