Dopo Malagò, l'Aic incontra anche Abete: "Ripescaggio? Spero, ma sono perplesso"

23 Apr 2026 - 20:12
© ansa

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L'Aic rende noto di aver incontrato anche Giancarlo Abete dopo Giovanni Malagò: "Dopo la riunione svoltasi in mattinata a Roma con Giovanni Malagò, le delegazioni dell'Associazione Italiana Calciatori (Aic) e dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac) hanno incontrato nel pomeriggio anche Giancarlo Abete. L'incontro ha consentito di affrontare in maniera approfondita e articolata le principali tematiche attualmente all'attenzione del sistema calcistico. Nel corso del confronto, AIC e AIAC hanno illustrato la propria visione strategica all'attuale Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, evidenziando possibili ambiti di convergenza, anche alla luce delle pregresse esperienze di collaborazione. Le due Associazioni procederanno ora con le opportune valutazioni interne, in vista dell'Assemblea Federale elettiva prevista per il prossimo 22 giugno".

Al termine dell'incontro, Abete si è espresso sulle remote possibilità di ripescaggio per l'Italia ai Mondiali: "Da tifosi non si può che sperare, da persone che hanno una logica nella quale ci sono situazioni collegate a un quadro normativo ho delle grandi perplessità. Tutto può avvenire ma se, come leggo, il soggetto fa la proposta per Trump non saprei da che parte iniziare. Sapevo che c'era una situazione collegata alla rappresentatività di aree geografiche. Se fossi un continente direi che quel posto spetta a una squadra dello stesso continente. Non ho approfondito, speravo di non doverlo fare quando mi sono dimesso nel 2014, successivamente c'è stata necessità di farlo perché non ci siamo qualificati per tre volte consecutive alla fase finale del Mondiale", ha concluso. 

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