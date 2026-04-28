L'ex arbitro Gavillucci: "Rivolta non contro Rocchi ma contro sistema. E sulle designazioni 'combinate'..."

Il terremoto sull'Aia scuote il calcio italiano. Sono ancora tanti i punti da chiarire sull'inchiesta che vede Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Per provare a capire qualcosa di più del sistema arbitrale abbiamo intervistato l'ex direttore di gara Claudio Gavillucci. Il fischietto è stato dismesso nel 2018 per "motivate valutazioni tecniche" un mese e mezzo dopo aver sospeso Sampdoria-Napoli per alcuni insulti razzisti arrivati dagli spalti ai danni di Kalidou Koulibaly. "Che io abbia sospeso la partita è un fatto, e i dubbi sui motivi per cui sono stato mandato via sono enormi. E qualcuno, i giornalisti, hanno dedotto che il motivo fosse quello. Ma io non l'ho mai sostenuto", spiega Gavillucci.