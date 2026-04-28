L'inchiesta si allarga, Repubblica: "Rocchi parlava con molti club". Rapporti frequenti sotto la lente dei PM

Il quotidiano romano mette l'accento su una rete di relazioni definita "fittissima". Stando alle ricostruzioni, Rocchi avrebbe mantenuto contatti diretti e frequenti con i dirigenti di moltissime società: si parla di ben 29 club (tra Serie A e Serie B) con cui il designatore avrebbe interagito in modo costante. Se da un lato il ruolo di designatore prevede un dialogo istituzionale con le proprietà, gli inquirenti vogliono capire se questi rapporti abbiano superato il confine della formalità, influenzando potenzialmente le designazioni o l'andamento del VAR. Repubblica parla addirittura di un "metodo" comunicativo quasi codificato, soprannominato ironicamente "Gioca Jouer", basato su segnali e messaggi che avrebbero dovuto orientare le decisioni degli arbitri in sala video a Lissone.