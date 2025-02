Inchiesta curve, al via il primo filone del processo: Milan e Lega Serie A "parti civili"

Si aprirà giovedì mattina, davanti alla sesta sezione penale del Tribunale di Milano, il primo processo scaturito dalla maxi inchiesta di Polizia e Gdf e della Procura sugli ultras delle curve di San Siro. Nella prima udienza, secondo quanto si apprende, chiederanno di entrare come parti civili, per gli eventuali risarcimenti dei danni subiti, sia il Milan che la Lega Serie A. Il processo immediato, con rito ordinario, vede imputati, infatti, gli ultrà rossoneri Christian Rosiello, anche ex bodyguard del rapper Fedez (non coinvolto in questo procedimento), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud Luca Lucci, il quale come i capi della Nord interista, Andrea Beretta, diventato anche collaboratore, e Marco Ferdico hanno scelto l'abbreviato, che partirà il 4 marzo con 19 imputati in tutto.