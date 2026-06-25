Inchiesta curve, 3 anni e 8 mesi per l'ultrà Milan ex bodyguard di Fedez

La Corte (terza penale), confermando l'imputazione di associazione a delinquere formulata dal pm Paolo Storari, applicato anche in secondo grado, ha lievemente abbassato pure altre due condanne pronunciate nel giugno 2025 dalla sesta sezione penale del Tribunale: da 5 anni e 6 mesi a 5 anni per Francesco Lucci, fratello dell'ex leader della curva Sud rossonera Luca (condannato a 10 anni nell'altro processo abbreviato), e da 3 anni e 8 mesi a 3 anni e 6 mesi per Riccardo Bonissi. Francesco Lucci ha protestato in aula dopo il verdetto: "Mi hanno dato quattro reati che non ho fatto, come faccio a stare zitto? È una pagliacciata".

