Intramontabile

Il calciatore nipponico è il più anziano di sempre ad aver messo piede in campo e non ha nessuna intenzione di smettere

© Getty Images Kazuyoshi Miura rinnova con l'Oliveirense, club di Segunda portoghese, fino al 2024. Sembrerebbe una notizia come un'altra, se non fosse che il calciatore in questione è un classe 1967: ha 56 anni. È il più anziano calciatore professionista di sempre, la sua carriera è un mappamondo: esordio in Brasile nel 1986, avventure in Italia, Giappone, Croazia, Australia e infine Portogallo.

Per rendere l'idea di quanto la carriera di Miura sia incredibile servono alcuni eventi che l'hanno caratterizzata: il 5 settembre 1994 quando militava nel Genoa uscì infortunato dal campo in un match con il Milan a causa di un violento testa a testa con Franco Baresi. La sua avventura per il mondo è iniziata addirittura nel 1982, quando decise di partire totalmente da solo per il Brasile, a soli 15 anni. A 19 anni addirittura l'esordio con il Santos che pochissimi anni prima era di Pelè. Torna in Giappone, poi va al Genoa del professor Franco Scoglio che all'inizio lo guarda con diffidenza ma poi si innamora della sua assoluta serietà e dedizione alla causa.

Di lì, fino a oggi, la leggenda del calciatore immortale prende vita: batte il record di Kevin Poole e nel 2018 diventa il più anziano di sempre ad aver messo piede in campo da professionista. Ha ricevuto tale riconoscimento ed è entrato nel Guinnes dei primati. 5 anni dopo è ancora lì, nel rettangolo verde, e ci resterà almeno fino al 2024: a gennaio l'Oliveirense l'ha ingaggiato in prestito, e ha deciso di rinnovarlo dopo sei mesi di un ulteriore anno. Perché Miura è ancora un giocatore di proprietà del Yokohama FC, lo è dal 2006.

© Getty Images

Kazu non sembra avere intenzione di dire basta, anche se il suo record di anzianità probabilmente resterà imbattuto per sempre: le probabilità che con il calcio di oggi si arrivi alla sua età integri sono infinitesimali. Dove arriverà la sua incredibile storia non lo sa nessuno tranne Miura, che probabilmente continuerà a giocare per sempre fino a quando qualcuno gli offrirà un ingaggio. In carriera, per altro, ha numeri eccellenti: 892 presenze e 229 reti in carriera.