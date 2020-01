Immobile ancora bersaglio dell'odio sui social: "Ma non ce l'ha l'elicottero?"

FRASE SHOCK

La stupidità non conosce confini. Soprattutto sui social. E l'ultimo esempio ha ancora come bersaglio Ciro Immobile, già finito nel mirino dei "leoni da tastiera" di recente. "Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?", il messaggio rivolto all'attaccante della Lazio con un chiaro riferimento al tragico incidente in cui ha perso la vita la star NBA Kobe Bryant. Una frase shock. Più che una battuta di pessimo gusto, una cattiveria gratuita, frutto solo dell'odio e di un cinismo disarmante.

Parole pesantissime che hanno lasciato il segno in casa Immobile. Tanto che la moglie dell'attaccante ha deciso di replicare in maniera ferma, ma composta. "Povertà d'animo. Ma dico io, dopo una tragedia del genere, come si possono scrivere certe cose? - ha spiegato Jessica -. Per carità, nessuno può piacere a tutti, ma ci sono modi e modi. Qui si parla di ignoranza, cattiveria, qui si tratta di essere mostri! Io ho paura di queste persone, mi fanno pena e tristezza". "Ma non state bene per nulla! - ha concluso la compagna di Immobile -. Ogni giorno che passa rimango sempre più senza parole". E noi insieme a lei.