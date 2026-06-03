Il Madame Tussauds dedica una statua di cera a Harry Kane

Il Madame Tussauds, celebre museo delle cere di Londra, ha dedicato una statua ad Harry Kane. Il centravanti del Bayern ha condiviso sui social uno scatto in cui posa accanto alla sua copia poco prima di partire per il Mondiale con l'Inghilterra: "A essere sincero mi fa un po' paura perché mi assomiglia moltissimo, sembra di guardarmi allo specchio", ha detto Kane. La statua lo raffigura con la maglia bianca della Nazionale, la fascia da capitano al braccio, il piede destro sopra al pallone dei Mondiali e perfino il nastro intorno all'anulare che bacia dopo ogni gol.

Il leader dei Tre Leoni ha poi aggiunto: "È stato un vero onore ricevere la chiamata da Madame Tussauds. Non me lo sarei mai aspettato. Londra è speciale per me, ci sono nato e ci ho vissuto quasi tutta la vita, quindi è la città perfetta per la mia prima statua di cera perché è come se si chiudesse un cerchio".

Al momento della presentazione della statua, c'erano alcuni giovani giocatori del Ridgeway Rovers, la prima squadra di Kane: "Spero di essere un'ispirazione per loro, spronandoli a impegnarsi, a credere in sé stessi e a godersi ogni momento", le parole dell'attaccante inglese.