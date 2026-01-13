Il trofeo del Mondiale per club esposto al FIFA Museum di Zurigo

Progettato dalla Fifa e realizzato in collaborazione con Tiffany & Co., il trofeo é realizzato in oro vermeil, presenta incisioni laser dettagliate che ritraggono la ricca storia e cultura di questo sport, dai calciatori espressivi e dai tifosi esultanti alla data di fondazione della FIFA. Come emblema globale, include scritte in 13 lingue e in Braille. Il design contemporaneo e i dettagli inclusivi del trofeo sottolineano il suo ruolo di simbolo di una competizione creata per unire club e tifosi di tutto il mondo.