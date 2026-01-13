Il trofeo del Mondiale per club esposto al FIFA Museum di Zurigo

Il Fifa Museum di Zurigo espone a partire da oggi il trofeo del Mondiale per club come oggetto permanente, consentendo ai visitatori di "ammirare uno dei simboli più recenti e significativi del calcio". L'arrivo del trofeo segue l'edizione inaugurale della FIFA Club World Cup, che ha regalato l'estate scorsa 63 partite, 195 gol e un mese di emozioni in tutti gli Stati Uniti, da Miami a Seattle e da Los Angeles a Filadelfia. Il primo campione, il Chelsea, ha sollevato il trofeo a New York New Jersey, segnando l'inizio di una nuova era nelle competizioni calcistiche mondiali di alto livello.
Il trofeo sarà esposto nella sala Foundations del museo, offrendo ai visitatori un suggestivo pezzo che riflette l'evoluzione del calcio moderno. La sua collocazione non è casuale: lo spazio, spiega una nota, rende omaggio alla missione originaria della Fifa di promuovere le competizioni internazionali e sviluppare il calcio in tutto il mondo. Come simbolo dell'ultimo sviluppo del calcio mondiale, il trofeo non solo rispecchia questi principi fondanti, ma rafforza anche la missione del Fifa Museum di salvaguardare e celebrare il patrimonio di questo sport con il mondo intero.
Progettato dalla Fifa e realizzato in collaborazione con Tiffany & Co., il trofeo é realizzato in oro vermeil, presenta incisioni laser dettagliate che ritraggono la ricca storia e cultura di questo sport, dai calciatori espressivi e dai tifosi esultanti alla data di fondazione della FIFA. Come emblema globale, include scritte in 13 lingue e in Braille. Il design contemporaneo e i dettagli inclusivi del trofeo sottolineano il suo ruolo di simbolo di una competizione creata per unire club e tifosi di tutto il mondo.