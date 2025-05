Il Real e Ancelotti ufficializzano la separazione: "Le notti al Bernabeu parte della storia del calcio"

Alla vigilia dell'ultima partita di Liga, il Real Madrid e Ancelotti hanno ufficializzato la separazione dopo l'ultima giornata di Liga in programma sabato 24 maggio al Bernabeu con la Real Sociedad. I blancos sul proprio sito hanno elencato i tanti trionfi del tecnico italiano in campo nazionale e internazionale. Il presidente Florentino Perez lo ha ringraziato per il lavoro svolto e per come ha rappresentato i valori storici del Club. Anche Ancelotti ha pubblicato sui propri canali social un lungo ed emozionante messaggio di addio alle merengues accompagnato da un video con un collage dei momenti indimenticabili vissuti sulla panchina del Real Madrid. I blancos si affideranno a un nuovo allenatore già dal Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio. La migliore partita del giorno del torneo che si giocherà negli Stati Uniti sarà trasmessa sulle reti Mediaset.