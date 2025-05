Volata Champions in Premier, al City basta un pari

-INGHILTERRA: è nel segno del Manchester City l'epilogo della Premier. Dopo avere maldestramente perso la finale di Fa Cup col Crystal Palace, a coronamento di una stagione da cancellare, ha vinto il recupero col Bournemouth mettendo un'ipoteca sul terzo posto Champions. E' stata la commovente serata d'addio di De Bruyne, che lascia dopo 10 anni di trionfi. Ora alla squadra di Guardiola, che ha salutato anche il ritorno in campo del lungodegente Rodri, basta anche un pari col Fulham per avere la certezza della Champions. La situazione rimane comunque fluida visto che per i tre posti disponibili battagliano in cinque: Man City 68 punti, Newcastle, Chelsea e Aston Villa 66, Nottingham 65. L'impegno più facile lo ha il Newcastle di Tonali, che ospita l'Everton mentre l'Aston Villa gioca in casa del Manchester United. C'è poi il delicato scontro diretto Nottingham-Chelsea che, in caso di pareggio, potrebbe eliminare tutte e due. Una conclusione effervescente per un torneo dominato dal Liverpool con l'Arsenal in crescita, ma che non ha sfondato neanche in Champions. Il Tottenham, quartultimo della Premier, festeggia la vittoria nell'Europa League grazie alle parate di Vicario, contro il Manchester United. Sarà la sesta squadra inglese in Champions. Domenica 25: 17 Fulham-Man City, Liverpool-Crystal Palace, Man United-Aston Villa, Newcastle-Everton, Nottingham-Chelsea, Southampton-Arsenal, Tottenham-Brighton.