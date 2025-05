Qualificazioni mondiali, 26 convocati per Inghilterra, c'è Chalobah

Thomas Tuchel sceglie 26 giocatori in vista del match del 7 giugno tra la sua Inghilterra e Andorra a Barcellona, valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Tra le novità la prima convocazione del difensore del Chelsea Trevoh Chalobah e il ritorno in nazionale, dopo il trasferimento nel campionato arabo, di Ivan Toney. Fuori dalla lista i difensori Harry Maguire e Luke Shaw e l'attaccante Marcus Rashford.