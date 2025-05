Caso scommesse, Fagioli ai pm di Milano: "Vlahovic pagò 100mila euro per aiutarmi"

"Ricordo che anche Vlahovic, che era un mio caro amico, quando giocavo con la Juventus aveva provveduto a versare un importo di 100mila euro per coprire i miei debiti senza acquistare alcun bene". Lo racconta lo scorso 24 aprile, parlando del giro di scommesse online illegali in cui era finito Nicolò Fagioli, come emerge da un recente verbale reso davanti ai pm di Milano in cui il centrocampista della Fiorentina spiega anche che aveva chiesto a diversi suoi colleghi di aiutarlo a saldare i suoi debiti: "Ho chiesto a Gatti, Dragusin e altri. Io dicevo a loro di fare un bonifico per me a Elysium e gli dicevo che ci avrebbero guadagnato una parte, che poi mettevo io, e dopo qualche mese gli restituivo i soldi prestati".