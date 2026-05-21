Il Principe William nello spogliatoio dell'Aston Villa: "Beva con noi!"

Esulta sugli spalti come un tifoso comune, canta con la curva 'Sweet Caroline', festeggia la conquista dell'Europa League con il suo amato Aston Villa dopo averlo incitato prima della finale, con una visita nello spogliatoio: William, principe di Galles, è decisamente un supporter non comune per la squadra di Unai Emery che ieri sera ha battuto a Istanbul il Friburgo 3-0 riportando a Birmingham una coppa europea 44 dopo la Coppa Campioni. Naturale conseguenza della notte da ultra' di William - non la prima, sicuramente non l'ultima - è stato il racconto del capitano dei Villaners, lo scozzese McGinn. "È un piacere averlo come tifoso - ha detto dopo la finale il centrocampista - È una persona di classe: era nello spogliatoio prima della partita. È un grandissimo tifoso del Villa, quindi non poteva certo mancare. Ma è anche una persona normale: ora può bere qualcosa con noi e magari tirare fuori la sua carta di credito a fine serata...". Piu' istituzionale il messaggio che William, nella notte, ha postato sul suo profilo X per complimentarsi con la squadra del cuore. "Serata fantastica!! Congratulazioni a tutti i giocatori, alla squadra, allo staff e a tutti coloro che sono legati al club. Sono passati 44 anni dall'ultima volta che abbiamo vinto un trofeo europeo- Un ringraziamento speciale a Boubacar Kamara, che è stato infortunato ma è una parte fondamentale della nostra squadra e ha contribuito a gettare le basi di questo successo".