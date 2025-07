Il presidente del Fenerbahce controcorrente: "Mourinho è l'uomo più noioso al mondo"

Da "Special One" a "Boring One", il passo è più breve del previsto. Tutto si può dire, ma non che Josè Mourinho sia un uomo noioso. Sempre pronto a fare polemiche, battute, provocazioni, lo Special One da ormai quasi due decenni è uno dei personaggi più mediatici del mondo del calcio. Eppure, c'è chi va controcorrente e non certo una persona a caso, bensì il suo presidente al Fenerbahce: "Mourinho è l'uomo più noioso del mondo, parla solo di calcio, tutto il tempo", le parole di Ali Koç.