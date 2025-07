Mourinho all'attacco: "In Premier allenatori sconosciuti, conta solo l'immagine. Pep? Chi non cambia è stupido"

Sempre il solito Mourinho. Lo Special One, da un anno allenatore del Fenerbahce in Turchia, non ha perso la voglia di allenare e neanche di criticare, soprattutto quando si parla del suo storico rivale Pep Guardiola. "Ci sono allenatori che dicono 'sono morto con la mia idea'. Ma se muori con la tua idea, sei uno stupido - ha detto riferendosi a Pep - Bisogna adattarsi ai giocatori che si hanno. Guardiola ha cambiato Joe Hart per Bravo e poi Ederson, pur di restare fedele al proprio stile".