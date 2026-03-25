Il più grande torneo internazionale del calcio giovanile torna a Milano: riecco la Yes Cup dal 2 al 5 aprile

Dopo il grande successo dello scorso anno, la cerimonia inaugurale si svolgerà nuovamente allo Stadio Giuseppe Meazza, la “Scala del calcio”. Il primo anello rosso dello stadio si colorerà con le bandiere dei Paesi partecipanti, dando vita a una grande festa internazionale dello sport giovanile che coinvolgerà quasi 9.000 persone tra atleti, famiglie, staff e ospiti. Ad animare la serata saranno Gli Autogol, tra i creator sportivi più seguiti in Italia, insieme a Radio Number One, media partner dell’evento, che accompagnerà il pubblico con musica, animazione e collegamenti dal vivo. Non mancheranno inoltre ospiti e protagonisti del calcio di oggi e di ieri. Bambini e ragazzi provenienti da tutto il mondo saranno così uniti da un’unica passione: il calcio, con un pallone che diventa strumento di incontro, amicizia e condivisione, senza barriere e senza discriminazioni.