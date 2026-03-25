Coppa d'Africa al Marocco, il Senegal fa ricorso al TAS

25 Mar 2026 - 17:26

L'annunciato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) é arrivato a Losanna. Lo ha presentato la Federcalcio senegalese per opporsi alla decisione della Confederazione Africana (CAF) di assegnare a tavolino la Coppa d'Africa 2025 al Marocco, a seguito di una finale caotica vinta dal Senegal per 1-0 sul campo. "Il ricorso riguarda una decisione presa dalla CAF il 17 marzo 2026, con la quale ha dichiarato la sconfitta della nazionale senegalese nella finale della Coppa d'Africa 2025 in Marocco, assegnando la vittoria a tavolino alla nazionale marocchina con il punteggio di 3-0", ha spiegato l'organismo in un comunicato.

Ultimi video

01:50
Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

01:43
DICH RETEGUI 2 DICH

Retegui: "Tornare a Bergamo è sempre bello, questa città per me è speciale"

01:19
DICH GATTUSO PER SITO SU IRLANDA DEL NORD 25/3 DICH

Gattuso sull'Irlanda del Nord: "Dovremo saper soffrire, farci trovare pronti"

00:44
DICH GATTUSO PER SITO SU PORTACI AL MONDIALE 25/3 DICH

Gattuso: "Ho il paese sulle mie spalle, è la gara più importante della mia carriera"

01:38
CLIP CALLEGARI SU CHILOMETRI SRV

Scudetto, quanti chilometri. Il Milan ne fa di più

03:15
CLIP CALLEGARI IRLANDA DEL NORD SRV

Italia-Irlanda del Nord, quello che non sapete

02:21
CLIP ACCOMANDO SU ROMA SRV

Roma, Gasperini e Massara ai ferri corti

02:12
CLIP ACCOMANDO SU INTER SRV

Inter, rivoluzione in vista: chi è destinato a partire e i possibili colpi in entrata

02:21
Allenatori e club: ecco i più multati

Allenatori e club: ecco i più multati

02:29
L'Italia va ai Mondiali?

L'Italia va ai Mondiali?

01:34
Gli spareggi di domani

Gli spareggi di domani

01:37
Cercansi Dybala e Soulè

Cercansi Dybala e Soulè

01:35
Juve-Vlahovic, ci siamo

Juve-Vlahovic, ci siamo

01:57
Scudetto, Napoli ci crede

Scudetto, Napoli ci crede

01:33
Poco spazio per Lukaku

Poco spazio per Lukaku

01:50
Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

Chi viaggia di più? Dato clamoroso sul Milan

I più visti di Calcio

RULLO INTER: THULA ASSENTE OK 23/03

Inter, dov'è la "Thu-la"? Una coppia scoppiata per motivi diversi

DICH DI CANIO PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Di Canio duro con Leao: "Se il Milan vuole crescere non può avere in rosa uno come lui"

DICH CALAFIORI 24/3 DICH

Calafiori: "Vivere il presente, non pensare troppo e stare tutti insieme"

Italia, riecco Chiesa

Italia, riecco Chiesa

E se arrivassero a pari punti Inter, Milan e Napoli? La soluzione è clamorosa. E per la Champions...

Bisseck: "Non siamo preoccupati, dobbiamo gestire i sei punti di vantaggio"

Bisseck: "Non siamo preoccupati, dobbiamo gestire i sei punti di vantaggio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:26
Coppa d'Africa al Marocco, il Senegal fa ricorso al TAS
17:13
Italia, Retegui: "Settimana più importante dell'anno. Pressione? No, voglia di vincere"
15:47
Playoff, Montella verso Turchia-Romania: "Vogliamo tornare ai Mondiali"
14:33
Abodi: "Gattuso persona migliore, pensiamo positivo"
12:47
Tragedia in Svezia, calciatore ucciso in una sparatoria