Coppa d'Africa al Marocco, il Senegal fa ricorso al TAS

L'annunciato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) é arrivato a Losanna. Lo ha presentato la Federcalcio senegalese per opporsi alla decisione della Confederazione Africana (CAF) di assegnare a tavolino la Coppa d'Africa 2025 al Marocco, a seguito di una finale caotica vinta dal Senegal per 1-0 sul campo. "Il ricorso riguarda una decisione presa dalla CAF il 17 marzo 2026, con la quale ha dichiarato la sconfitta della nazionale senegalese nella finale della Coppa d'Africa 2025 in Marocco, assegnando la vittoria a tavolino alla nazionale marocchina con il punteggio di 3-0", ha spiegato l'organismo in un comunicato.