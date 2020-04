Il piano della Serie A per la ripartenza: via il 10-12 giugno

Comincia anche la fase 2 per il calcio. La Serie A ha cerchiato sul calendario diverse date: il 4 maggio via libera agli allenamenti solitari, mentre per la ripresa di gruppo si va verso il 18 maggio, naturalmente con tutte le precauzioni del caso. Per le partite l'idea è quella di riprendere il campionato tra il 10 e il 12 giugno, a porte chiuse. Questo il piano pensato dalla Lega di A, che ha poi di fatto ottenuto il via libera del Governo, con il Premier Conte che ha ufficializzato le date nella conferenza di presentazione della Fase 2. Anche se, almeno sulla ripartenza dei campionati, il Presidente del Consiglio si è limitato a specificare che "il ministro Spadafora è al lavoro con le varie componenti per capire se vi sia la possibilità di riprendere i campionati",