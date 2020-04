Spadafora: "Serie A? Dovevamo dare un segnale ma nulla è scontato"

IL MINISTRO DELLO SPORT

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha frenato sulla ripresa del calcio. "Non c'è volontà di penalizzarlo. Dovevamo dare un segnale, ma nulla è scontato - ha detto - Il protocollo della Figc non è ancora sufficiente, richiede degli approfondimenti. La Lega di Serie A non è incline ad accettare la sospensione del campionato da parte del Governo, tutt'altro, e lo dico dalle pressioni che riceviamo costantemente".

"L'Olanda ha già chiuso, la Spagna non sa se riparte. E' una situazione complicata. Noi dei segnali li dobbiamo dare, ma nulla è scontato nelle prossime settimane - le parole del ministro sulla possibile ripartenza del mondo del calcio a 'Che tempo che fa' -. Dobbiamo adeguarci anche noi a una evoluzione continua delle cose. Immagino già gli improperi della Lega Serie A, ma io devo tutelare tutto lo sport".

"Sono d'accordo con le misure, le abbiamo proposte al Presidente del Consiglio noi del ministero. Le buone notizie sono la ripresa di attività motoria e sportiva nei parchi, pur con tutte le distanze, e l'allenamento degli atleti, professionisti e non, ritenuti di rilevanza nazionale, tutti quelli che avrebbero dovuto o dovranno fare gare di livello nazionale e internazionale. Parliamo però solo di sport individuali, e non di allenamenti individuali: tennis, equitazione, atletica leggera... Per gli sport di squadra dovremo ancora attendere".

Chiusura sul ciclismo. "Il Giro d'Italia a ottobre si potra fare? Spero di si'".