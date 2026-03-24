Il piano anti-Italia di O'Neill: "Voglio che i ragazzi sappiano tutto dell'arbitro..."

Dato che il talento non è la caratteristica principale della rosa dell'Irlanda del Nord, il ct conta soprattutto sulla fisicità e sull'entusiasmo dei suoi ragazzi per provare a far male agli azzurri, senza però lasciare nulla al caso. In vista della partita di giovedì prossimo a Bergamo, ad esempio, ha fatto predisporre tra l'altro un dossier di ben 36 pagine, riportano i media locali, che riguarda anche l'arbitro dell'incontro, l'olandese Danny Makkelie. "Voglio che i ragazzi sappiano tutto del direttore di gara, da quante ammonizioni fa di media a per cosa di solito estrae il cartellino, possono essere elementi decisivi per loro per sapere come comportarsi nelle varie situazioni in campo. Gli analisti hanno preparato un rapporto completo e tutti i giocatori lo riceveranno", ha detto il 51enne ct, che spera così di evitare anche che la partita venga decisa da una decisione controversa.