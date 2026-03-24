Il piano anti-Italia di O'Neill: "Voglio che i ragazzi sappiano tutto dell'arbitro..."

A due giorni dalla sfida, ha parlato il centrocampista Ethan Galbraith, ammettendo che quella di giovedì sarà "la partita più importante a cui abbia mai partecipato. Cerco di isolarmi il più possibile, di affrontarla come una gara qualsiasi, anche se è difficile". Secondo il giocatore dello Swansea, che abbraccia la tesi del suo ct, "la pressione è più sull'Italia che su di noi. Possiamo scendere in campo e giocare come sappiamo fare. Ci si aspetta assolutamente che vincano loro, ma penso che abbiamo dimostrato di poter competere alla pari con le squadre migliori - ha dichiarato ancora Galbraith -. Penso che con la qualità che abbiamo in squadra, un buon mix di giovani e giocatori esperti, tutto possa funzionare alla perfezione". "Siamo un gruppo molto unito e credo che possiamo essere competitivi", ha concluso. La sua speranza è di passare una parte dell'estate in Nord America e di incontrare di nuovo il rapper Snoop Dogg, un appassionato di calcio che di recente ha acquistato una quota dello Swansea.