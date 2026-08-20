Il Monza con l'Inter, emergenza infortuni

Un Monza alle prese con gli infortuni deve affrontare un'Inter che parte da favorita nella corsa al titolo. Fuori il capitano Matteo Pessina che si è dovuto operare nei giorni scorsi e ne avrà almeno per un paio di mesi: un'assenza pesante anche perchè anche la new entry Tourè (manca l'ufficialità che arriverà domani) non è in condizione di giocare. Da valutare Patrick Ciurria e Leonardo Colombo, entrambi assenti nella gara di Coppa Italia. Ivan Juric fa la conta anche degli squalificati: Demba Thiam e Dany Mota saltano la prima di campionato. Al momento il possibile Monza per San Siro vede Pizzignacco in porta, Kouadio, Delli Carri e Carboni in difesa; Birindelli, Akinsanmiro, Mout e Mangas a centrocampo, con Colpani e Cutrone alle spalle di Varela.