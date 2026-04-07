il lutto

Il mondo del calcio piange Mircea Lucescu, l'allenatore rumeno aveva 80 anni

L'ex tecnico anche dell'Inter si è spento nell’Ospedale Universitario di Bucarest dove era ricoverato per i problemi cardiaci accusati dopo i playoff persi con la sua Romania contro la Turchia

07 Apr 2026 - 20:59
1 di 38
© ipp
© ipp
© ipp

© ipp

© ipp

Mircea Lucescu purtroppo non ce l'ha fatta. Dopo i gravi problemi cardiaci accusati dopo i playoff mondiali disputati alla guida della nazionale del suo paese contro la Turchia, l'allenatore rumeno che in Italia è stato sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana ed Inter, è morto all'età di 80 anni. Le sue condizioni si erano aggravate nel giorno di Pasqua, fino al decesso arrivato mentre si trovava nel reparto di terapia intensiva presso l'Ospedale Universitario di Bucarest.

È stata proprio la struttura sanitaria della capitale rumena a comunicare il decesso, ricordando Lucescu come uno "degli allenatori e giocatori di calcio rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena per un campionato europeo, nel 1984. Intere generazioni di romeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale".

Leggi anche

Addio Lucescu, "maestro" di calcio e nell'arte di stare al mondo

mircea lucescu

Ultimi video

03:44
Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

00:41
MCH ALLENAMENTO PALLINE BARCELLONA MCH

Il Barça si allena così: prima le palline, poi il pallone

01:31
Torna la Champions

Torna la Champions

01:38
Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

01:31
I reduci di Zenica

I reduci di Zenica

01:29
Roma cerca se stessa

Roma cerca se stessa

01:44
Calhanoglu torna re

Calhanoglu torna re

01:06
Taveri: "Stagione fallimentare di Leao"

Taveri: "Stagione fallimentare di Leao"

01:28
Inter, tappe scudetto

Inter, tappe scudetto

01:30
Taveri: "Ecco perché il Napoli ci può credere"

Taveri: "Ecco perché il Napoli ci può credere"

01:45
Il futuro di Conte

Il futuro di Conte

00:28
DICH ABETE SU CONTE DICH

Abete apre a Conte: "Tecnico di livello, con lui la Nazionale ha fatto bene"

00:28
DICH DE LAURENTIIS SU CONTE CT DICH

De Laurentiis: "Direi sì a Conte in Nazionale. Ma ora non accetterebbe"

03:06
Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

03:59
Napoli-Milan 1-0: gli highlights

Napoli-Milan 1-0: gli highlights

03:44
Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

I più visti di Calcio

Inzaghi: "Io al posto di Gattuso? Sono lusingato ma in Arabia non vivo bene, di più"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

L'amarezza di Gattuso

L'amarezza di Gattuso: "Fa veramente molto male"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:51
Al Ittihad in crisi, Conceicao faccia a faccia coi tifosi: "Ho una famiglia…" VIDEO
19:40
Real Madrid-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali
19:34
Cori razzisti durante Spagna-Egitto, la Fifa avvia un procedimento
Matteo Gabbia (Milan)
19:14
Milan, riecco Gabbia: in campo già con l'Udinese?
 Patrice Evra
17:27
Le rivelazioni di Evra: "Nel mio calcio razzismo e mascolinità tossica"