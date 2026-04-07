Il mondo del calcio piange Mircea Lucescu, l'allenatore rumeno aveva 80 anni

Mircea Lucescu purtroppo non ce l'ha fatta. Dopo i gravi problemi cardiaci accusati dopo i playoff mondiali disputati alla guida della nazionale del suo paese contro la Turchia, l'allenatore rumeno che in Italia è stato sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana ed Inter, è morto all'età di 80 anni. Le sue condizioni si erano aggravate nel giorno di Pasqua, fino al decesso arrivato mentre si trovava nel reparto di terapia intensiva presso l'Ospedale Universitario di Bucarest.