Il mondo del calcio piange Mircea Lucescu, l'allenatore rumeno aveva 80 anni

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L'ex tecnico anche dell'Inter si è spento nell’Ospedale Universitario di Bucarest dove era ricoverato per i problemi cardiaci accusati dopo i playoff persi con la sua Romania contro la Turchia
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Mircea Lucescu purtroppo non ce l'ha fatta. Dopo i gravi problemi cardiaci accusati dopo i playoff mondiali disputati alla guida della nazionale del suo paese contro la Turchia, l'allenatore rumeno che in Italia è stato sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana ed Inter, è morto all'età di 80 anni. Le sue condizioni si erano aggravate nel giorno di Pasqua, fino al decesso arrivato mentre si trovava nel reparto di terapia intensiva presso l'Ospedale Universitario di Bucarest.
È stata proprio la struttura sanitaria della capitale rumena a comunicare il decesso, ricordando Lucescu come uno "degli allenatori e giocatori di calcio rumeni di maggior successo, il primo a qualificare la nazionale rumena per un campionato europeo, nel 1984. Intere generazioni di romeni sono cresciute con la sua immagine nel cuore, come simbolo nazionale".