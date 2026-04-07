Addio Lucescu, maestro di calcio e nell'arte di stare al mondo

La sua sfortuna di calciatore è stata quella di essere nato troppo presto, il 29 luglio 1945 a Bucarest. È stato un buon attaccante (un’ottantina di gol tra Dinamo Bucarest e Corvinul Hunedoara), ha avuto la fascia da capitano della sua Nazionale al braccio durante i Mondiali del 1970 in Messico (64 presenze e 9 reti in totale), ma non è mai riuscito a coronare il suo sogno, quello di giocare all’estero. Nel 1982, quando decise di smettere con il calcio giocato, le frontiere sportive della Romania erano ancora rigidamente sigillate. Bucarest gli stava stretta, guardava oltre. Studiava le lingue, tutte quelle che poteva. E alla fine ne parlava sei oltre al romeno: inglese, portoghese, italiano, francese e russo. Chi l’ha sentito parlare italiano può farsi un’idea precisa: padroneggiava nello stesso modo anche gli altri idiomi. E pur sapendo tutto di calcio, coltivava molteplici interessi. Appassionato d’arte, si costruì una piccola collezione privata durante i suoi passaggi per l’Italia. Non sopportava i calciatori ignoranti. Li prendeva da parte e provava a instradarli alla letteratura e al teatro.