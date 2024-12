Il Mondiale per club Fifa sarà trasmesso da Dazn

Sarà Dazn a trasmettere il Mondiale per club Fifa, che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. "Dazn firma un accordo storico con la FIFA per trasmettere in esclusiva la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 a livello globale - si legge nel comunicato - DAZN, la più grande piattaforma di streaming sportivo al mondo, sarà la casa della FIFA Club World Cup 2025 dopo aver firmato uno storico accordo di trasmissione con la FIFA. Tutte le 63 partite del torneo saranno disponibili gratuitamente per i tifosi di tutto il mondo". L'accordo tra la piattaforma streaming e la Fifa si aggirerebbe sul miliardo di euro.