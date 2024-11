IL MILAN LANCIA LA PRIMA ACADEMY PRO IN BAHRAIN

Il Milan "è orgoglioso di annunciare una nuova partnership con Nasser Centre for Science and Technology (NCST), che inaugurerà la prima AC Milan Academy Pro nel Regno del Bahrain. Teatro della nuova Academy sarà il prestigioso NCST di Askar, Bahrain". In qualità di istituzione leader nel settore educativo e della formazione professionale, NCST unisce istruzione accademica e formazione sportiva per supportare i giovani atleti delle scuole superiori. La partnership sfrutterà l'esperienza di AC Milan per guidare gli studenti attraverso un programma di allenamento calcistico specializzato, assistendoli nello sviluppo atletico e pedagogico per formare la prossima generazione di calciatori professionisti in Bahrain, e settare nuovi standard nell'educazione sportiva del Regno.