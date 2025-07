Il Messico vince Gold Cup Concacaf, Usa battuti in finale 2-1

Il Messico ha battuto gli Stati Uniti per 2-1 in finale conquistando il suo decimo titolo, un record, della Concacaf Gold Cup. Chris Richards ha portato in vantaggio gli Stati Uniti dopo 4' domenica sera a Houston, segnando di testa su punizione di Sebastian Berhalter per la seconda volta nel torneo. Ma Raúl Jiménez ha pareggiato per il Messico al 27' con il suo terzo gol in questa Gold Cup. Edson Álvarez ha poi segnato il gol decisivo al 77', dopo che una video review aveva annullato una chiamata di fuorigioco. Il gol di Álvarez è stato convalidato dal VAR e da quel momento il Messico ha resistito per difendere il titolo del 2023, migliorando il suo record di 6-2 nelle finali della Gold Cup contro gli Stati Uniti.