Il gol fantasma più incredibile della storia: che errore dell'arbitro in Prima Categoria

PRIMA CATEGORIA PUGLIESE

Il Castellana vince 1-0 contro il Noicattaro, ma la palla non è mai è entrata in porta

Incredibile, ma vero. In Prima Categoria Pugliese si è visto il gol-non gol più assurdo della storia del calcio. Rete convalidata dall'arbitro Romano di Lecce che ha dato la vittoria 1-0 al Castellana in casa del Noicattaro. L'episodio è da comiche perché, come si vede dalle immagini, la palla calciata da Sabbatelli finisce sull'esterno della rete colpendo il paletto che la regge. Il numero 11 si dispera per l'errore prima del colpo di scena del fischietto leccese: gol. Gli ospiti festeggiano, mentre i padroni di casa stupiti e arrabbiati circondano il direttore di gara. Tensione, ma poi palla a centrocampo nonostante quel gol non ci sia mai stato.

LE SCUSE DEL CALCIO CASTELLANA

Il Calcio Castellana chiede scusa per il comportamento antisportivo avuto questo pomeriggio durante la gara contro il Noicattaro.

Indubbiamente la decisione dell'arbitro è da considerarsi errata ed i nostri ragazzi si sono fatti prendere dall'agonismo in quel momento non ammettendo l'errore.

Concludiamo dicendo che i nostri principi non si basano su questi valori, ma oggi insieme al direttore di gara, abbiamo sbagliato anche noi!