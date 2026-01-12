Il Genoa ricorda Fabrizio De Andrè con maglia regalata al figlio Cristiano

Una maglia speciale del Genoa per ricordare Fabrizio De André, del quale ieri ricorreva il 27° anniversario della scomparsa. A consegnarla al figlio Cristiano De André prima della gara di campionato tra Genoa e Cagliari il dg del Genoa, Flavio Ricciardella. A ricevere la maglia, con la scritta "Creuza de ma" storica canzone di De André anche il cantante Bresh che con Cristiano l'aveva cantata a Sanremo. "Felice di essere qui con voi, grazie e forza Genoa" ha detto ai tifosi presenti alo stadio Cristiano De André, che ha però aggiunto "anche se oggi sono tra l'incudine e il martello: sono genoano da generazioni ma ho anche un pezzo di cuore in Sardegna. Però - ha concluso - sempre forza Genoa!".