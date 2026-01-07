Il due volte Pallone d'oro Kevin Keegan lotta contro il cancro: è ricoverato in ospedale

Annuncio shock della famiglia dell'ex attaccante inglese Kevin Keegan, 74 anni, due volte Pallone d'Oro: "Kevin è stato recentemente ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti sui sintomi addominali persistenti - ha dichiarato la famiglia in un comunicato - Questi accertamenti hanno evidenziato una diagnosi di cancro, per il quale Kevin sarà sottoposto a trattamento. In questo momento difficile, la famiglia chiede il rispetto della privacy e non rilascerà ulteriori commenti." Keegan è stato uno dei bomber inglesi più talentuosi e prolifici: ha giocato tra le altre squadre per sette stagioni al Liverpool con il quale ha vinto tre campionati, due Coppe Uefa e una Coppa dei Campioni, e per tre all'Amburgo, vincendo un Pallone d'oro per ciascuna delle due squadre, nel '77 e nel '78. Da allenatore, è stato anche sulla panchina dell'Inghilterra, per la quale aveva in precedenza giocato 63 partite segnando 21 gol. Il Newcastle, un altro dei suoi club, ha inviato un messaggio a "King Kev" sui social media: "Siamo al tuo fianco in ogni fase del percorso. Speriamo in una completa e rapida guarigione". Il Liverpool ha dichiarato che "i pensieri e il sostegno di tutti" del club sono con Keegan.