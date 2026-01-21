Il City crolla in Norvegia, Haaland e compagni rimborsano i tifosi: "È il minimo"

Parlando a nome di tutta la squadra, il gruppo dei capitani del Manchester City, ha spiegato così il motivo del gesto: “I nostri tifosi sono tutto per noi. Sappiamo quanti sacrifici facciano per viaggiare in tutto il mondo per sostenerci in casa e in trasferta e noi non daremo mai nulla per scontato. Sono i migliori al mondo. Sappiamo che hanno affrontato un lungo viaggio per sostenerci nonostante il freddo gelido, in quella che è stata una serata difficile per noi in campo. Coprire il costo dei biglietti dei tifosi che sono venuti a Bodo è il minimo che possiamo fare”.