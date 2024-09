Il Chieti cambia proprietà e sogna in grande: Mancini tifoso speciale

SERIE D

Svolta nella storia dei neroverdi: grandi ambizioni ed entusiasmo in città

© Facebook Chieti Calcio Il Chieti calcio sogna in grande. Dopo anni trascorsi fuori dai professionisti e un'estate difficile causa iscrizione in bilico al campionato (attualmente milita in Serie D), i neroverdi entrano in una nuova era. La svolta è arrivata grazie al cambio di proprietà che ha portato al comando il fondo Azimut Raif Virgo, il cui fondatore, tra gli altri, è il teatino Altair D’Arcangelo. Già arrivati i primi colpi sul mercato: l'ex Bologna Godfred Donsah e Marcello Falzerano, centrocampista 33enne con oltre 200 partite in Serie B.

Categoria che lo stesso club neroverde vuole raggiungere al più presto: nel capoluogo teatino non si vedeva un entusiasmo così da tempo. "WIP Finance SA, società di gestione patrimoniale svizzera, sottoscrittrice del fondo Azimut Raif Virgo, comunica l'acquisizione diretta del 70% delle quote di Chieti Calcio - si legge nella nota ufficiale diffusa lo scorso 9 settembre -. Questa operazione rappresenta un passo strategico nell'ampliamento delle attività di Wip Finance SA nel settore sportivo". Intanto è già stato deliberato un aumento di capitale da 2 milioni di euro da esercitare entro il prossimo 30 novembre".

A sostenere da lontano il Chieti, entrato ufficialmente in una nuova era della propria storia, anche Roberto Mancini, ex ct della Nazionale e attualmente commissario tecnico dell'Arabia Saudita. "Un saluto ai nuovi proprietari e a tutto il Chieti Calcio" il messaggio del tecnico 59enne. A gestire il club da vicino sarà Gianni Di Labio, professionista noto in città e attivo negli scorsi anni nella politica locale. Marco Calabrese invece, sarà il nuovo amministratore delegato. Intanto la stagione sul campo è partita alla grande: netta vittoria sull'Avezzano (3-0) agli ordini di Giovanni Ignoffo, ex difensore e attualmente allenatore dei neroverdi.