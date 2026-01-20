Il Bruges travolge il Kairat Almaty, primo gol in Champions di Stankovic Jr

Tutto facile per il Bruges nella partita che ha aperto la settima giornata di questa prima fase della Champions League. Il club belga ha battuto fuori casa il Kairat Almaty, ultimo in classifica, con il risultato di 4-1. Ad aprire le marcature è stato Stankovic Jr, figlio d'arte, centrocampista su cui l'Inter detiene il diritto di recompra per la prossima estate e finito ormai da tempo nel mirino di molte squadre europee, oggi alla sua prima rete nella massima competizione europea (in agosto era andato a segno nei preliminari contro i Rangers). Di Vanaken, Vermant e Mechele gli altri gol dei belgi, di Sadybekov quello dei padroni di casa. Con questo successo il Bruges sale a 7 punti in classifica.