Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Il Bruges travolge il Kairat Almaty, primo gol in Champions di Stankovic Jr

20 Gen 2026 - 18:27
© afp

© afp

Tutto facile per il Bruges nella partita che ha aperto la settima giornata di questa prima fase della Champions League. Il club belga ha battuto fuori casa il Kairat Almaty, ultimo in classifica, con il risultato di 4-1. Ad aprire le marcature è stato Stankovic Jr, figlio d'arte, centrocampista su cui l'Inter detiene il diritto di recompra per la prossima estate e finito ormai da tempo nel mirino di molte squadre europee, oggi alla sua prima rete nella massima competizione europea (in agosto era andato a segno nei preliminari contro i Rangers). Di Vanaken, Vermant e Mechele gli altri gol dei belgi, di Sadybekov quello dei padroni di casa. Con questo successo il Bruges sale a 7 punti in classifica.

champions
bruges
stankovic

Ultimi video

01:11
La "Dea" e la Champions

L'Atalanta vola in Champions

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

02:10
Insieme per Luca Vialli

Insieme per Luca Vialli

03:16
Coppa d'Africa e follie

Tutte le follie della Coppa d'Africa

02:03
Le parate migliori

Le parate migliori dell'ultimo turno di Serie A

01:11
La "Dea" e la Champions

L'Atalanta vola in Champions

I più visti di Calcio

DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

MCH GOL ROVESCIATA FEYENOORD MCH

Buon sangue non mente: strepitoso gol in rovesciata del figlio di van Persie

MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:00
Commisso: Firenze illumina di viola le antiche porte nel giorno dei funerali
19:39
Calcio in lutto, è morto Paolo Di Nunno: il presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni
19:20
L'Udinese perde Piotrowski per un mese
18:27
Il Bruges travolge il Kairat Almaty, primo gol in Champions di Stankovic Jr
17:35
Del Piero debutta a Striscia la notizia nei panni di "Capitan Alex"