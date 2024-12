Il Bologna recupera Ndoye col Verona

A tre giorni dalla sfida casalinga con il Verona, il Bologna ha svolto una seduta di allenamento questa mattina a Casteldebole: è tornato in gruppo Ndoye, recuperato dal problema alla caviglia accusato con la Fiorentina: Orsolini viaggia verso il rientro da titolare, dopo la convocazione e l'impiego a partita in corso con il Torino, lo svizzero potrebbe partire dalla panchina, con Odgaard a sinistra e Ferguson sulla trequarti alle spalle della punta, dove sono in ballottaggio Castro e Dallinga, che ha trovato il primo gol stagionale nell'ultima giornata. Restano ai box i soli Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi: i primi due dovrebbero tornare in gruppo nel nuovo anno, Cambiaghi tra la metà e la fine di gennaio.