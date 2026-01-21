Il Benfica in visita a Superga per onorare il Grande Torino IL VIDEO

In occasione della trasferta di UEFA Champions League contro la Juventus, una delegazione di rappresentanti del Benfica è stato in visita alla lapide commemorativa della tragedia di Superga, in cui scomparve il Grande Torino il 4 maggio del 1949. Da sempre Toro e Benfica sono legati dalla tragedia essendo stato proprio il club portoghese l’ultimo avversario di quella squadra mitologica che perse la vita nell’incidente del ’49. La delegazione del club di Lisbona è stata accolta da Alberto Barile, direttore operativo del Torino FC.