Ibrahimovic va un po' oltre: "Quella volta che me la feci addosso sul tapis roulant"

Pur di non interrompere la serie di scatti, Zlatan decise di continuare a correre facendosela addosso: "Mi sono fissato che dovevo finire. Se rubo (saltando le ripetizioni, ndr), rubo a me stesso. E allora mi sono cag... addosso", ha spiegato, confermando una mentalità che non accetta scorciatoie, nemmeno nelle situazioni più imbarazzanti.