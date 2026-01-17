Logo SportMediaset

Calcio

Ibrahimovic va un po' oltre: "Quella volta che me la feci addosso sul tapis roulant"

17 Gen 2026 - 12:34
Zlatan Ibrahimovic © IPA

Zlatan Ibrahimovic, ospite del podcast (Ne)uspjeh prvaka, ha svelato un retroscena che ha del tragicomico ma ben descrive la sua ossessione per il lavoro. L'attuale Senior Advisor di RebBird nel Milan ha raccontato di quando, da calciatore, durante una dura sessione di recupero sul tapis roulant, avvertì un impellente bisogno di andare in bagno.

Pur di non interrompere la serie di scatti, Zlatan decise di continuare a correre facendosela addosso: "Mi sono fissato che dovevo finire. Se rubo (saltando le ripetizioni, ndr), rubo a me stesso. E allora mi sono cag... addosso", ha spiegato, confermando una mentalità che non accetta scorciatoie, nemmeno nelle situazioni più imbarazzanti.

