I numeri di CR7 e quelli che preoccupano Sarri...

BUONI E CATTIVI

di

MATTEO DOTTO

Si apre il girone di ritorno e si allarga la forbice del distacco della Juventus sull'Inter: siamo a +4, complici il deludente pareggio nerazzurro a Lecce e la sofferta vittoria juventina sul Parma. PREMIO SETTEBELLO - Cr7 il marchio di fabbrica, per un 7bello come non mai. Sette come le ultime partite di campionato in cui il portoghese è andato a segno consecutivamente (per un totale di 11 cengtri). I due gol (fortunoso il primo con la deviazione di... sedere di Darmian) ma non solo. Il colpo di testa a liberare su corner del Parma al minuto 92 è la fotografia di una partita tutta sostanza. PREMIO MINISTRO DELLA DIFESA - Chiusure provvidenziali, anticipi con perfetto timing, disinvoltura nell'impostare l'azione. Signori, De Ligt è tornato. Sarà per la tranquillità psicologica di essere tornato titolare per il grave infortunio di Demiral, sarà per la collocazione sul centrodestra al fianco di Bonucci: dopo le critiche di inizio stagione, insomma, l'olandesino sta dimostrando di valere tutti quei 75 milioni sborsati dalla Juve nell'estate scorsa.

PREMIO VITTORIE & PATEMI - Trovare difetti alla squadra prima in classifica a +4 (e a un virtuale +3 per essere precisi, considerando la possibile vittoria della Lazio nel recupero contro il Brescia) rischia di essere operazione quasi provocatoria. Epperò ci sono due numerini che sottoponiamo alla vostra attenzione: in 14 delle 20 partite di questo campionato la Juve ha incassato reti. E 12 delle 16 vittorie ottenute fin qui sono arrivate con un solo gol di scarto. Come dire: il Sarrismo ha ancora i cartelli di "lavori in corso".

PREMIO MIEDO ESCENICO - Il "miedo escenico" è la paura di recitare in palcoscenici particolarmente difficili. Quello dello Stadium era effettivamente un esame particolare per Dejan Kulusevski, classe 2000, che a giugno traslocherà dal Parma alla Juventus. Un centrocampista di quantità (nelle gambe ha 12-13 km a partita) e di qualità (segna e fa segnare), che può fare il trequartista come la mezzala. All'esame dello Stadium è stato comunque.... rimandato: primo tempo anonimo, un po' meglio nella ripresa.