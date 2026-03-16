I digiuni di Pulisic e Thuram e la marcia trionfale di DDR

CRISI – La brusca frenata dell’Inter (1 punto sugli ultimi 6 a disposizione) si spiega soprattutto con l’infortunio di Lautaro Martinez e con l’involuzione di Marcus Thuram. Nelle. sei partite in cui il capitano e goleador nerazzurro è stato fuori (due vittorie, due pareggi e due sconfitte, il bilancio) l’Inter ha segnato soltanto 6 reti e solo una (Esposito sabato contro l’Atalanta) con un attaccante. Il carisma del 10 interista manca forse più dei suoi numeri offensivi (18 gol all’attivo di cui 14 in A e 4 in Champions più 4 assist). Manca invece del tutto il contributo offensivo di Thuram: da quando, l’11 gennaio, è cominciato il girone di ritorno l’attaccante francese in 15 partite tra campionato e coppe (per un totale di 994 minuti in campo) ha segnato una sola rete: l’8 febbraio nella goleada (5-0) in casa del Sassuolo.