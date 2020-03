Hummels, Nowitzki e Schumacher in campo nella Champions for Charity

Mick Schumacher, in attesa dell'inizio della Formula 2, si esibirà su un campo di calcio il 17 maggio allo stadio di Francoforte per la “Champions for Charity”, l’annuale partita di beneficenza in onore del padre Michael, per raccogliere fondi da devolvere alla fondazione creata dalla famiglia Schumacher, la Keep Fighting Michael Foundation. Il giovane Mick, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, giocherà insieme al difensore campione del mondo con la Germania Mats Hummels e a Dirk Nowitzki, cestista anche lui tedesco che ha militato per tanti anni in Nba con i Dallas Mavericks.