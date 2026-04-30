Pisa, Hiljemark: "Siamo ancora vivi, contro il Lecce in campo per vincere"

"Noi andremo in campo con l'obiettivo di vincere, ci siamo allenati tutta la settimana per quello; chiaramente la nostra non è una situazione positiva ma abbiamo fatto anche delle cose buone e, quando parlano di noi, tutti parlano di una squadra ancora viva nonostante una stagione come questa". Così l'allenatore del Pisa Oscar Hiljemark parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce in programma domani (ore 20.45) alla Cetilar Arena. "Non avremo a disposizione Marin, Tramoni e Denoon; valuterò le scelte da fare ma sempre con l'unico obbiettivo di puntare a vincere", ha aggiunto il tecnico svedese.