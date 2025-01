Hellas Verona, Zanetti: "Difficile sostituire Belahyane, ma abbiamo molti giocatori"

Paolo Zanetti deve far i conti con il materiale che rimane dopo i possibili addii in casa Hellas Verona e per questo guarda al match contro il Monza con maggior fiducia, sapendo di poter contare su una rosa ampia: "Belahyane si è allenato bene ed è della partita, è un ragazzo freddo e concentrato sul campo, non ho nessuna preoccupazione su di lui. Riguardo Tengstedt non ci sono fratture ma lo abbiamo perso per 30-40 giorni e in questo senso servirà fare delle valutazioni - ha spiegato Zanetti in conferenza stampa -. Soluzioni ne ho, tanti ragazzi aspettano di giocare e sono pronti, stiamo facendo delle valutazioni, mi piace giocare con due punte ma questo non preclude anche ad altri assetti. Belahyane e Tchatchoua sono entrambi sono difficili da sostituire, trovare un altro giocatore con la velocità di Tchatchoua non è semplice, per quello che riguarda Belahyane, è richiesto da squadre importante e questo perchè ha una gestione della palla fuori dal comune alla sua età pur non essendo supportato da una grande fisicità ma non lo dà certo a vedere. L'importante è prendere gente che abbia fame e che abbia voglia di sposare in pieno la nostra causa".