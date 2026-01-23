Harrison: "Spero di seguire le orme di Pirlo e aiutare la Fiorentina"

"La mia aspirazione è aiutare la Fiorentina che non merita questa classifica e tornare ai miei livelli - ha continuato Harrison proveniente in prestito dal Leeds - Sia nel mio ex club che nell'Everton ho vissuto situazioni simili, quindi farò di tutto per mettere al servizio anche qui la mia esperienza. Io sono pronto, ho lavorato anche con un preparatore privato. Cercherò di portare gli insegnamenti ricevuti quando sono stato allenato da Bielsa, curava davvero tutti i dettagli". Harrison non è l'unico negli ultimi tempi ad aver deciso di lasciare la Premier League per approdare in Serie A: "Conosco McTominay, so che impatto ha avuto lui e anche altri nel calcio italiano, qui livello e qualità sono altissimi. Per me questo trasferimento è una grande opportunità per la carriera, pensando anche alla nazionale".