Francia, Mbappé verso il Mondiale: "Possiamo fare bene. Italia? Mi dispiace tantissimo"

Nel corso di un'intervista a Sportweek, Kylian Mbappé ha parlato delle aspettative per l'imminente Mondiale. Queste le parole dell'attaccante della Francia: "Pressione? Io sono tranquillo, non dobbiamo commettere l'errore di vincere prima di scendere in campo. Abbiamo un gruppo fantastico e penso che possiamo fare qualcosa di buono". La stella del Real Madrid ha parlato anche della mancata qualificazione dell'Italia: "Mi dispiace tantissimo. Io ci sono molto affezionato, ho giocato con grandi calciatori italiani: Verratti, Donnarumma, Buffon. È un vero peccato perché l'Italia è un grande Paese di calcio".