Juve, archiviato il procedimento sul bilancio 2022

Come annunciato dalla Juventus in una nota, il club "comunica di aver appreso che il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio al 30 giugno 2022".
Il procedimento penale era nato come filone in relazione all'inchiesta "Prisma", che era stata inizialmente avviata dalla Procura di Torino per poi essere trasferita nella Capitale. A dicembre 2023 il club aveva ricevuto una richiesta di acquisizione documentale relativa ai bilanci fino al 30 giugno 2022 per indagare sulle cosiddette plusvalenze da “operazioni incrociate” e le “manovre stipendi” già oggetto dell'inchiesta torinese e dei procedimenti Consob.
Anche all'epoca la società aveva già chiarito di non essere indagata. L'archiviazione del procedimento fa seguito alla richiesta dei PM formulata il 9 ottobre 2025.