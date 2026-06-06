Juve, archiviato il procedimento sul bilancio 2022

Il procedimento penale era nato come filone in relazione all'inchiesta "Prisma", che era stata inizialmente avviata dalla Procura di Torino per poi essere trasferita nella Capitale. A dicembre 2023 il club aveva ricevuto una richiesta di acquisizione documentale relativa ai bilanci fino al 30 giugno 2022 per indagare sulle cosiddette plusvalenze da “operazioni incrociate” e le “manovre stipendi” già oggetto dell'inchiesta torinese e dei procedimenti Consob.