Guerra Iran: 4 squadre non potranno partecipare alla Viareggio Cup

I venti di guerra si abbattono anche sulla 76esima Viareggio Cup. Per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre — le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua — non potranno partecipare al torneo, al via lunedì 9 marzo. Il comitato organizzatore ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United.